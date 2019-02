Grande om bråket i Venstre: – Farken heller!

innenriks

– Jeg skal innrømme at jeg tenker «farken heller»! Det her skal ikke noen få lov til å rote til. Dette skal vi klare å snu, og jeg er helt sikker på at vi skal klare det, sa Grande da hun talte til Venstres landsstyremøte lørdag.

Det har stormet rundt Venstre-lederen den siste uken etter flere medieoppslag om partifeller som ønsker henne byttet ut. Debatten kommer på toppen av en serie dårlige meningsmålinger og internt bråk.

Grande sier at situasjonen gjør henne «trist og lei» på vegne av alle dem som gjør en innsats for partiet.

– Jeg skal innrømme at de siste dagene har vært vanskelige. Ikke for meg, for som leder skal du tåle dette. Men det som bekymrer meg er at partiet skal stå i dette, at tillitsvalgte stadig vekk blir møtt av medieoppslag som ikke handler om politikk eller ideologi, sa Grande løpet av talen, som hun valgte å avslutte etter kort tid for å gi mer tid til innspill fra landsstyrets medlemmer om hva som skal til for å gjøre partiet bedre.

(©NTB)