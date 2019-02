Fortsatt ingen pågrepet etter knivstikkinger i Oslo

innenriks

Søndag morgen opplyser Krimvakta i Oslo politidistrikt at de fortsatt ikke har pågrepet noen, men at de etterforsker for fullt.

Politiet fikk melding om knivstikkingen, som skjedde nær Brugata, søndag klokken 2.05.

– Den gikk ut på at en mann er stukket med kniv og ligger på bakken, mens en annen person er sett løpende fra stedet, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til NTB.

– Når nødetatene kommer fram, så ligger det en person der som er knivstukket i magen. Han blir raskt tatt hånd om av ambulansepersonell og kjørt rett til operasjonsbordet på Ullevål sykehus. Sykehuset bekrefter at han er stukket med kniv, forteller Pedersen.

Kritisk skadd

Mannen, som er i slutten av 30-årene, er kritisk skadd. To menn i 20-årene, som selv oppsøkte legevakten, er alvorlig, men ikke livstruende skadd, opplyser Pedersen.

– Begge to knyttes til hendelsen i Storgata, og det bekreftes at de har vært involvert i slagsmålet der. Vitner bekrefter at ytterligere en person løp fra stedet, og vi leter etter ham, sier Pedersen. Ved 4.30-tiden var fortsatt ingen pågrepet i saken.

– Vi jobber fortsatt med å få tak i den fjerde personen, i tillegg til at det jobbes på åstedet, sier operasjonslederen. Krimteknikere ble kalt ut til stedet etter knivstikkingen.

Letter etter to personer

Aftenposten skriver at politiet har sikret seg videoopptak av hendelsen, og at søket nå er utvidet til å gjelde to mulige gjerningspersoner.

– Vi har sikret oss videoopptak som viser selve hendelsen. Her kan det virke som om det er én, kanskje to, gjerningsmenn, sier operasjonsleder Vidar Pedersen ved Oslo politidistrikt til avisen.

Ifølge VG beskrives begge som menn med nordafrikansk utseende. Den ene beskrives som 185 centimeter høy, iført mørk parkasjakke, mørke bukser og lyse sko.

Den andre beskrives som en mann mellom 25–30 år, rundt 165 centimeter høy og iført svart lue.

Ukjent årsak

Pedersen sier de ikke vet hva som er foranledningen til knivslagsmålet.

– Mannen som er kritisk skadd er ikke avhørt ennå. Det har vært en viss dialog med de to andre, men vi har ikke fått noen vesentlige opplysninger av dem hittil. Vi håper at de vil fortelle oss mer etter hvert.

(©NTB)