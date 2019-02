29 dyr måtte nødslaktes etter at vinden tok fjøstak

innenriks

Uværet herjer i Nordland torsdag. Politiet ba folk sikre løse gjenstander på grunn av kraftig vind.

På Sortland ble takplater på et fjøs tatt av vinden. Veterinær rykket ut til stedet, og det ble besluttet at mange av dyrene måtte nødslaktes. Det var rundt 50 kyr i fjøset. 20 av dem ble omplassert til andre fjøs, mens 29 måtte sendes til nødslakt.

Som følge av den kraftige vinden ble en rekke ferjer og innstilt. Hurtigrutene sløyfet begge anløpene i Lofoten torsdag kveld på grunn av uværet, ifølge Lofotposten.

– Det er et ordentlig «sjitvær», må man vel kunne oppsummere med, sier vakthavende meteorolog Håvard Thorset til NRK.

Farevarsel

Politiet advarte om våt is på en rekke av veiene i fylket, og det har vært svært mange ulykker i trafikken som følge av dette.

På E10 ved Evenes skled to vogntog, to varebiler og en personbil inn i hverandre tidlig torsdag ettermiddag. Det var svært glatt på stedet, men ingen personer ble skadd.

På riksvei 80 ved Fauske ble en bil truffet av et mindre snøras.

I Mo i Rana ble veiene i sentrum oversvømt, noe som førte til redusert fremkommelighet flere steder, ifølge Rana Blad. Også ved flyplassen i Bodø flommet vannet og skapte problemer ved parkeringen.

Nordlendingene bør smøre seg med tålmodighet, for uværet skal vare en stund. Mot helgen blir været enda verre. Meteorologisk institutt har utstedt farevarsel på oransje nivå for lørdag.

Da er det meldt vindkast på over 40 sekundmeter og opp mot 14 meter høye bølger i fylket.

Alvorlig situasjon

– Det ventes en alvorlig situasjon, også med høye bølger inn mot kysten, opplyser meteorologene.

De utsteder oransje farevarsel når konsekvensene av været kan bli omfattende for mange mennesker. Det vil være en reell fare for at liv og verdier kan gå tapt, at veier kan bli stengt og at avganger med båt, fly og annen transport blir kansellert.

«Du bør vurdere om det er forsvarlig å utføre planlagt aktivitet i områdene som er berørt av oransje farevarsel», heter det på Meteorologisk institutts nettsider.

Samtidig er det stor snøskredfare i det meste av Nord-Norge, ifølge varslingstjenesten varsom.no.

