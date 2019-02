Kvinne ranet med kniv på Ellingsrud – raner angret

innenriks

– Det fremstår i alle fall som han angrer seg, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.

Han forteller at politiet først fikk melding om et ransforsøk på Ellingsrud klokken 17.40. Deretter fikk de melding rundt klokken 18 om et fullbyrdet knivran.

– Etter det siste ranet tok en person kontakt med oss og fortalte at han var blitt stanset av en gutt som fortalte at han sto bak både ransforsøket og ranet, men at han nå angret. Han ble pågrepet da vi kom fram. På grunn av alderen får vi se hva som skjer videre i saken. Det er ikke avgjort, sier Krohn Engeseth.

