Nesten ni av ti sjuendeklassinger tar HPV-vaksinen

Det viser tall for siste halvår fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

HPV-vaksine har vært et tilbud til jenter i på sjuende klassetrinn i barnevaksinasjonsprogrammet siden skoleåret 2009/2010, men omfatter nå også guttene i samme alder.

Vaksinasjonen for ungdom under 15 år består av to doser med seks måneders intervall. Vaksinen skal beskytte mot livmorhalskreft og kreft i ytre kjønnsorganer hos kvinner. Bakgrunnen for at gutter også ble inkludert i vaksinasjonsprogrammet var økt kunnskap om at HPV-infeksjon også kunne føre til andre former for kreft hos både kvinner og menn.

– HPV forårsaker over 100 krefttilfeller hos menn og nesten 500 hos kvinner hvert år. Takket være at både gutter og jenter får mulighet til å beskytte seg mot HPV-relatert kreft, blir mange av disse tilfellene nå forebygget, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet.

