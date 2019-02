Olsen: – Veldig dristig å sette EØS-avtalen i spill

innenriks

Olsen minnet i sin årlige tale til norske næringslivstopper og politikere om at det internasjonale samarbeidet knirker.

– I årene som kommer, risikerer vi at det multilaterale handelssystemet forvitrer, og at vi får et mer fragmentert system. Det kan særlig ramme små land. I denne situasjonen ville det være dristig av Norge å sette vårt nåværende avtaleverk med Europa i spill, sa Olsen.

Avtalen ble inngått i 1994, men er under press fra både fra den politiske høyre- og venstresiden i Norge.

– Fri flyt av varer og tjenester, mennesker og kapital innen EØS-området gjør Norges hjemmemarked om lag 100 ganger større enn det ellers ville ha vært, sa Olsen.

Overfor NTB peker Olsen på åpningen avtalen gir for å eksportere varer mest mulig friksjonsfritt og systemet med standardisering, som er en stor fordel for norske bedrifter.

– Også de åpne grensene som gjelder tilgang på arbeidskraft, er viktig. Vi har unngått altfor store pressproblemer i arbeidsmarkedet i en nærmest sammenhengende vekstperiode siden 1990-tallet, mener sentralbanksjefen.

Senterpartiets finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik var raskt ute med å kommentere talen og uttaler at partiet nærmest er vantro til Olsens tale.

– Det er ikke sentralbanksjefens oppgave å opptre som en politiker i det som skal være en faglig tale om nasjonens økonomi, sier han.

– Olsen må gjerne rive seg i håret over brexit eller at Norge ikke er med i EU, men det er ikke hans oppgave som sentralbanksjef å mente så mye om dette i en offisiell tale, fortsetter Gjelsvik.

