Reineiere og miljøforkjempere gir ikke opp kampen mot kobbergruve i nord

Torsdag morgen kom beskjeden om at Næringsdepartementet har gitt driftskonsesjon til Nussirs kobberutvinning i Kvalsund i Finnmark.

– Det vil gi positivt bidrag til utviklingen av lokalsamfunnet, med nye arbeidsplasser og kompetanse, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Beslutningen ble møtt med jubel både fra gruveselskapet Nussir, Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Arbeidsmandsforbund, som organiserer folk i bergindustrien.

Men protestene lot ikke vente på seg. Både miljøorganisasjoner, samenes organisasjoner og reineierne som blir direkte berørt av industriplanene, varsler kamp. Joikeren og Stjernekamp-vinneren Ella Marie Hætta Isaksen ser det som sin plikt å protestere og lover å stå i første rekke:

– Jeg har stått klar med lenkene i flere år. Jeg kommer til å lenke meg fast i ett år om det skal til for å få regjeringa til å snu, sier Hætta Isaksen, som tidligere var leder for Finnmark Natur og Ungdom til NRK.

Ifølge organisasjonen har 2.900 personer meldt at de vil delta i aksjoner mot gruveplanene, som også omfatter et deponi for gruveavfall på bunnen av den nasjonale laksefjorden Repparfjorden.

– Mister livsgrunnlaget

Gruveanlegget vil berøre to reinbeitedistrikter. Vedtaket bryter med både grunnlovsvernet av samiske rettigheter og flere FN-konvensjoner, mener advokat Anja Jonassen. Hun representerer sju reindriftsfamilier som vil få industriutbygging i sine kalvingsområder.

– Sju reindriftsfamilier vil miste sitt livsgrunnlag. Det er en tragedie, sier Anja Jonassen til NTB.

Advokaten vil begjære at vedtaket blir kjent ugyldig.

Departementet pålegger gruveselskapet Nussir å redusere driften under kalvingen og flere andre tiltak for å skjerme reinen, men Jonassen tror ikke det vil hjelpe.

– Reineierne er overrasket at myndighetene kan legge til grunn at reinsdyrene deres vil kalve i et industriområde. Det strider mot all logikk, sier hun.

Regjeringen har kommet fram til at gruvedriften «ikke vil hindre eller betydelig innsnevre reindriftsutøvelsen eller samisk kulturutøvelse». Sametingsrådet varsler imidlertid at de vil klage saken inn for Kongen i statsråd.

Leder Runar Myrnes Balto i Norske Samers Riksforbund (NSR) håper regjeringspartiet Venstre vil hjelpe dem.

– Venstre som miljøparti ser ut til å få en siste mulighet til å styre landet unna denne katastrofale tabben, sier han.

Venstre har resignert

Men Venstre, som styrer Klima- og miljødepartementet, har lite å bidra med.

– Venstre er ikke imot mineralutvinning. Det var fjorddeponi vi var imot, sier statssekretær Atle Hamar (V) i Klima- og miljødepartementet.

Og kampen mot fjorddeponiet er allerede tapt, ifølge ham. Det skjedde da Miljødirektoratet ga utslippstillatelse i 2016 og stortingsflertallet ikke ville støtte Venstres og SVs forslag om å gripe inn.

– Jeg har stor forståelse for dem som er bekymret for dette. Men samtidig har miljømyndighetene gått gjennom saken og gitt utslippstillatelser som skal være kvalitetssikret. Vi får forholde oss til at miljømyndighetene og tiltakshaver følger opp, sier Hamar til NTB.

Opposisjonspartiene SV, MDG og Rødt reagerer på beslutningen og Venstres rolle.

– Det er hårreisende at Venstre og KrF går med på å overkjøre urfolks rettigheter og støtter dumping av gift og avfall i fjorden, sier nasjonal talsperson Arild Hermstad i MDG.

