Venter svært kraftige vindkast i Nordland

– Det ventes en alvorlig situasjon, også med høye bølger inn mot kysten, opplyser meteorologene.

De utsteder oransje farevarsel når konsekvensene av været kan bli omfattende for mange mennesker. Det vil være en reell fare for at liv og verdier kan gå tapt, at veier kan bli stengt og at avganger med båt, fly og annen transport blir kansellert.

«Du bør vurdere om det er forsvarlig å utføre planlagt aktivitet i områdene som er berørt av oransje farevarsel», heter det på Meteorologisk institutts nettsider.

