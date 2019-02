Mann dømt for voldtekt og seksuelle overgrep mot tre mindreårige asylsøkere

innenriks

I tillegg er han dømt til å betale til sammen 250.000 kroner i erstatning til de tre ofrene.

Mannen ble pågrepet av politiet 11. januar 2016, etter at de hadde mottatt flere anmeldelser om overgrep, fra personer i ulike deler i landet, skriver Nettavisen.

Mannen er dømt for å ha voldtatt en gutt som var 17 år i 2015. I tillegg er han dømt for to tilfeller av seksuell omgang med to gutter under 16 år.

I ett tilfelle skal han ha vist pornografisk materiale til en 15 år gammel gutt, og befølt ham på baken. Til en annen 15-åring skal mannen også ha vist pornografisk materiale, og presset den nakne baken sin mot underlivet til gutten. Alle tre overgrepene skal ha skjedd i den domfelte leilighet i Oslo i september 2015, og alle tre var mindreårige asylsøkere på gjerningstidspunktet.

– Det er en riktig, grundig og god dom. Bevisene i denne saken var tilstrekkelige, og han er domfelt med rette, sier statsadvokat Åsmund Yli til Nettavisen.

49-åringen har hele tiden nektet straffskyld på det sterkeste.

– Min klient mener han ikke engang har truffet noen av de fornærmede, sier mannens forsvarer Carl Konow Rieber-Mohn.

Dommen er ikke rettskraftig, og mannen har gjennom sin forsvarer varslet at han kommer til å anke avgjørelsen.

Den nå 49 år gamle mannen ble i 2011 dømt for menneskesmugling.

