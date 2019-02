Nav åpner for å søke om sosialhjelp på nett

innenriks

I tillegg er det en rekke kommuner som i løpet av de neste ukene kobles på ordningen. Dette betyr at før påske vil rundt 2 millioner innbyggere få muligheten, opplyser Nav.

Ytterligere hundre kommuner har meldt sin interesse.

Andelen som velger å søke via Navs nettsider i de kommunene der det er mulig å søke digitalt, ligger foreløpig på rundt 30 prosent, ifølge Nav.

– Innbyggerne i Hamar fikk muligheten fra slutten av januar. Vi valgte å markedsføre dette for brukerne allerede fra start, og nå velger over halvparten å søke fra nett. Dette gir raskere og bedre oversikt når vi skal behandle søknadene og bedre grunnlag for oppfølging og dialog med søkerne, sier Nav-leder i Hamar Hanne Sofie Holmen.

