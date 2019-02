En mann er siktet for drap ved Danmarks plass i Bergen

innenriks

Det opplyser politiet på en pressekonferanse lørdag ettermiddag.

– Ni personer er siktet for kroppskrenkelse, mens en person er siktet for drap på bakgrunn av vitneforklaringer og videoopptak fra overvåkingskamera, sier politiadvokat Trond Eide under pressekonferansen på politihuset i Bergen.

Dødsårsaken ser ut til å være flere stikkskader i overkroppen, opplyser politiet.

– Det kan bli aktuelt med flere pågripelser i saken, og vi har ikke full oversikt ennå. Vi har satt inn store ressurser på saken, og det pågår nå avhør av vitner. De siktede vil bli avhørt i løpet av dagen og morgendagen, sier Eide.

Flere av eller alle de pågrepne er norske statsborgere med utenlandsk opphav, opplyser Eide.

Det var en mann i slutten av 20-årene som døde etter masseslagsmålet fredag kveld. Mannen ble brakt til sykehus og døde der sent fredag kveld av skadene han fikk.