Over 900 uten strøm i Lofoten

Overfor Lofotposten melder Lofotkraft at 291 abonnenter i Lauvik i Lofoten er uten strøm som følge av det kraftige uværet.

– Vi har sendt ut to mann nå for å se på det. Det skal være en høyspentmast som har falt over veien, sier vakthavende i Lofotkraft Marek Eriksen til avisen.

I morgentimene lørdag var det også enkelte husstander på Ballstad som opplevde strømstans, i tillegg er 426 husstander uten strøm i Digermulen, Årstein og Holandshamn-området i Austre Vågan. Videre er strømmen også borte på Laupstad, Vestpollen og Sildpollnes.

Ifølge Lofotposten var det ved 10.30 tiden totalt 927 kunder som var berørt.

Selskapet Nordlandsnett melder om ni pågående strømbrudd, men det er uvisst hvor mange av dem som skyldes uværet.

