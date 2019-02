Møteulykke i tunnel i Oslo

innenriks

Nødetatene rykket ut til tunnelulykken like etter klokken 4 natt til søndag, opplyser Oslo politidistrikt på Twitter. Grunnet veiarbeid er det for tiden trafikk i begge retninger i det østgående tunnelløpet på stedet.

– Ut fra det vi har sett på kameraene til veitrafikksentralen, så har personbilen kommet over i feil kjørefelt og delvis frontkollidert med tankbilen. Deretter har personbilføreren forsøkt å løpe fra stedet, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.

– Han ble innhentet av en politimann som ikke var på jobb, men tilfeldigvis kom forbi stedet.

Føreren av personbilen blåste til over den lovlige grensen og mistenkes for promillekjøring. Han og de to andre som satt i bilen, kom seg ut på egen hånd og var oppegående, men alle blir sjekket av ambulansepersonell for sikkerhets skyld, forteller operasjonslederen.

Føreren av tankbilen kom ikke fysisk til skade. Det er materielle skader på bilen, men ingen lekkasjer. Tunnelen ble stengt inntil det var ryddet opp etter ulykken.

(©NTB)