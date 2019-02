Olav Thon vant søksmål mot restaurant på Hamar

innenriks

Forretningsmannen eier nemlig en over 300 år gammel restaurant i Oslo med nesten likt navn – Stortorvets Gjæstgiveri. Han gikk til søksmål fordi han mente eierne i Hamar hadde kopiert både navn og logo fra hans eget spisested.

I dommen får Thon medhold, og selskapet Madriku, som eier restauranten på Hamar, forbys å bruke navnet og logoen Stortorvet Gjestgiveri, ifølge Nettavisen.

«Dette gjelder på bygning, menyer, reklamebrosjyrer, hjemmeside og annet materiale der navnet og logoen er benyttet», heter det i dommen.

Madrikus forsvarer, advokat Terje Lundby Michaelsen, sier de vurderer å anke.

– Vi er glad for at tingretten har konkludert at Thon ikke har varemerkerett, men det er jo skuffende og overraskende at retten har kommet fram til at navnevalget er i strid med god forretningsskikk når man har valgt dette navnet, sier Michaelsen.

