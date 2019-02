Politiet tror de har drapsvåpenet i Bergen

innenriks

Chataya ble fredag knivstukket på Circle K-stasjonen ved Danmarks plass i Bergen og døde av skadene han ble påført.

– Vi har gjort beslag av en kniv som vi mener er brukt som drapsvåpen. Dette vil bli endelig avklart ved kriminaltekniske undersøkelser, opplyste politiadvokat Trond Eide på en pressekonferanse mandag kveld.

Til sammen tolv personer ble pågrepet og siktet i tilknytning til saken, men ni av disse er løslatt. Tre personer ble framstilt for varetektsfengsling mandag, og alle er varetektsfengslet i fire uker, i tråd med politiets begjæring. Alle må sitte i delvis isolasjon i hele perioden.

– Bakgrunnen for begjæringen er at vi mener det kan være fare for bevisforspillelse, sier Eide.

De to som ble varetektsfengslet, i tillegg til den drapssiktede, er ifølge politiadvokaten siktet for psykisk medvirkning til voldshandlingen, men ikke for dødsfølgen.

Væpnet vakthold

Politiet stilte med væpnet vakthold da fengslingsmøtene gikk for Bergen tingrett.

– Bakgrunnen for det var en risikovurdering som politiet gjorde for å sikre at fengslingsmøtene ble avviklet på en trygg og god måte. Jeg ber om forståelse for at vi ikke kan kommentere noe ytterligere rundt disse trusselvurderingene, sier politiinspektør Tore Salvesen var dette basert på en risikovurdering.

21-åringen som er siktet for drapet, er fetteren til offeret, ifølge Bergens Tidende. Mannen skulle møtt i tingretten i januar, tiltalt for vinningskriminalitet. Fremstillingen ble avlyst fordi han ikke var lovlig stevnet, skriver Bergensavisen.

Hiphop-miljøet

Den drepte 28-åringen tilhørte hiphop-miljøet i Bergen. Han rappet under navnet «araber1». Det siste året spilte han flere konserter i norske byer.

28-åringen ble funnet hardt skadd ved en bensinstasjon på Danmarks plass og fraktet til Haukeland universitetssjukehus, hvor han litt senere ble erklært død som følge av fire knivstikk i overkroppen.

Motivet og forløpet til knivstikkingen er en sentral del av etterforskningen.

– Vi har i etterforskningen fokus på å finne ut hva som skjedde, hvorfor det skjedde og hvem som har vært involvert i hendelsen, sier politiinspektør Tore Salvesen.

Rundt 20 politifolk fra Vest politidistrikt deltar i etterforskningen, i tillegg til personell fra Kripos.

