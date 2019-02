innenriks

– Røykdykkere har vært inne, og de har ikke funnet folk. Men vi har foreløpig ikke gjort rede for dem som er registrert på adressen, sier operasjonsleder Sidsel Svarstad i Innlandet politidistrikt til NTB kl. 4.50.

Politidistriktet skriver på Twitter at det står flammer i taket på boligen, men skriver at det ikke ser ut til å være fare for spredning til andre omliggende boliger.

Politiet fikk melding om brannen klokken 4.15.

(©NTB)