Giske uønsket av lokallag i Trøndelag

innenriks

Det opplyser Marte Jensen, leder i Namsos Ap, til Trønder-Avisa.

– På grunn av all støyen det har vært rundt Giske det siste året ønsker vi ikke det fokuset og har derfor landet på dette valget, sier hun.

Årsaken er at lokallaget ønsker å ha fokus på jobben partiet gjør for Namsos.

– Det vil det i mindre grad gjøre med besøk av Giske. Derfor ønsker vi ikke ham som utsendelse i forbindelse med årsmøter og valgkamp nå i 2019, sier Jensen.

Arbeiderpartiet avsluttet i februar i år saken mot tidligere nestleder Giske etter varslene om seksuell trakassering og upassende oppførsel fra hans side. Konklusjonen om at han hadde brutt partiets interne retningslinjer, ble stående.

I et åpent brev fra Ap-leder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng het det videre at det ikke lengre var noe i veien for Giskes fulle deltakelse i partiet.

– Vi ønsker å bidra til at du kan utøve dine verv og finne din plass i partiets arbeid på en god måte, i og utenfor stortingsgruppa, og ser fram til godt samarbeid om dette, skrev de.

I etterkant av at det ble åpnet for at politikeren igjen kunne inneha verv i Ap, uttalte flere lokalpolitikere i Trøndelag at de ønsket et comeback fra 52-åringen. Mandag meldte VG at Giske ønsket å bli nestleder i Trøndelag Ap.

(©NTB)