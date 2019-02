Raymond Johansen krever forbud mot macheter etter kniv-vold i Oslo

innenriks

– Nå ser vi at noen få ungdommer skremmer vettet av folk i nærmiljøet. Da er det viktig at politiet gjør alt de kan for å ta dem. Regjeringen må sørge for at politiet er i stand til det, sier Johansen til NTB.

De siste ukene har flere alvorlige knivepisoder i Oslo fått mye oppmerksomhet, og de har også gjort inntrykk på byrådslederen.

– Det er veldig tøft når man hører at folk blir redde. Sånn skal vi ikke ha det. Det hører ingensteds hjemme at 13-14-åringer tar med kniv når de går ut døren. De gjør ikke det fordi de er i speideren og skal grille pølser og spikke i skauen. Men fordi det er en kniv de er villig til å true andre med, sier Johansen.

Flere grep

Han foreslår fire tiltak for å bøte på utviklingen. Og han mener justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) bør gå i gang umiddelbart:

1. Forby macheter. Innfør forbud mot å innføre og kjøpe dem.

2. Øke straffen for organisert kriminalitet.

3. Gå etter pengene i de kriminelle miljøene, ved å utvide straffelovens mulighet for inndraging av økonomisk utbytte.

4. Øke antallet ungdomsplasser i kriminalomsorgen.

– Gjengene må knuses

Politiet har uttalt at knivepisodene ofte ikke er knyttet til gjengmiljøer, men snarere konflikter innad i ungdomsgrupperinger. Johansen tror likevel at situasjonen krever at det settes inn større ressurser for å «knuse gjengene».

– Mange av disse ungdommene kan ha en dragning mot de kriminelle miljøene og være lette ofre for rekruttering. Det gir status, fart og spenning, i motsetning til det å sitte på skolebenken, sier byrådslederen.

Han frykter at gjengene skal vokse seg enda mektigere, og tror en av løsningene er å stanse pengestrømmen og gå etter hvitvasking og dyre gjenstander.

– Hvis kriminaliteten lønner seg, er det nesten umulig å stoppe utviklingen av kriminelle gjenger og organisert kriminalitet. Vi vet at raske penger, dyre klokker og fine biler er noe av det som frister rekruttering av «løpegutter», sier Johansen, som viser til anslag som tyder på at inndragningstallene til Økokrim er for lave.

– Mer politi

Selv har Ap-politikeren bodd i Groruddalen hele sitt liv og sett utviklingen i området på nært hold.

– I periodene da A- og B-gjengen var på sitt verste, preget det nabolaget. De var synlig til stede. Med gjengprosjektet greide politiet å knuse deler av gjengene og elementer som førte til rekruttering. Nå ser vi igjen tegn på at rekrutteringen øker, ikke bare til Young Bloods, men også til andre gjenger.

Derfor mener Johansen at det trengs mer politi.

– Tor Mikkel Wara er mindre passiv enn andre justisministere fra Frp. Men det trengs mer ressurser over hele byen. Dersom ett område har et ekstraordinært behov, må man ikke flytte ressurser fra andre deler. Da politiet begynte å satse spesielt i Søndre Nordstrand, så vi at kriminaliteten økte i sentrum.

Vil ha statistikk

Johansen liker også dårlig at politiet sluttet å føre statistikk over antall knivstikkinger i 2015.

– Jeg mener at den rapporteringen bør gjeninnføres, sier han.

Det viktigste er uansett at Oslo er en trygg by å bo i.

– Undersøkelsene viser at folk stort sett føler seg trygge. Det farligste er selvsagt å være kriminell selv. Men også utenforstående blir engstelige av å lese om dette. Vi skal ikke ha det sånn at folk sitter på T-banen og er engstelige for at andre passasjerer bærer kniv. Det finnes utsatte områder i denne byen, og det er ingen tvil om at Oslo står overfor spesielle utfordringer, sier Johansen.

