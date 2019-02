Drapssiktet mann i Haugesund domfelt mer enn 20 ganger

innenriks

Kvinnen i 60-årene ble angrepet i 16.30-tiden tirsdag, og ble i all hast sendt til sykehus der hun ble behandlet for kritiske skader. Natt til onsdag omkom hun som følge av skadene.

En 48 år gammel tidligere straffedømt mann er siktet for drapet.

På åstedet fant politiet en øks som de knytter til hendelsen. Politiet vil foreløpig ikke bekrefte om dette er drapsvåpenet. Kvinnen vil torsdag bli obdusert.

– Vi har kontroll på en øks. Det er for tidlig å si om det er dette våpenet som ble brukt mot kvinnen, sa politiadvokat Marte Engesli Lysaker på en pressekonferanse onsdag formiddag.

Tidligere straffedømt

Politiet uttalte tidlig at den pågrepne mannen var en kjenning. På onsdagens pressekonferanse utdypet Lysaker hvilke forhold det dreide seg om.

– Han er godt kjent for politiet, blant annet for voldskriminalitet, men også annen kriminalitet. Han er tidligere straffedømt, men hva han er dømt for vil vi ikke gå nærmere inn på nåværende tidspunkt, sa hun.

Onsdag ettermiddag opplyste politiet at den siktede mannen var blitt avhørt. Uten å gå inn på innholdet i avhøre, opplyser politiadvokaten at de ikke leter etter andre gjerningspersoner i forbindelse med drapet.

Dømt som 15-åring

Haugesunds Avis har kartlagt den siktedes rulleblad. Allerede som 15-åring ble han domfelt første gang. Totalt er han dømt for lovbrudd over 20 ganger, flere fanger for vold og trusler. Han er uføretrygdet etter langvarig rusmisbruk og har flere opphold på psykiatrisk institusjon bak seg.

Etter en hendelse i 2012 da han var tiltalt for å ha tatt kvelertak på en ansatt ved biblioteket i Haugesund ble det beskrevet at mannen hadde psykoser utløst av amfetaminrus. Det ble samtidig slått fast at han var strafferettslig tilregnelig.

I 1998 ble mannen skutt i magen av politiet da de gikk til aksjon mot en leilighet på Rossabø i Haugesund.

Politiet visste at mannen hadde våpen i huset, samt at han kunne være ustabil og farlig, og de hadde derfor bevæpnet seg. På vei inn bak et forheng fant politiet mannen, som rettet en hagle mot politiet. Daværende SEFO, nåværende Spesialenheten for politisaker, fant ingen grunn til å kritisere politimannen som skjøt.

Ingen relasjon

Ifølge politiadvokaten er det ingenting som tyder på at det var noen relasjon mellom siktede og den avdøde kvinnen.

Hva som var motivet, og hvorvidt hun var en tilfeldig forbipasserende, er blant tingene politiet håper på å få avklart gjennom avhør av siktede i løpet av onsdagen.

– Det er en omfattende etterforskning som pågår. I tillegg til avhør av siktede fortsetter åstedsundersøkelsene, og vi vil også ha fokus på elektroniske spor, sa Lysaker.

Politiadvokaten opplyste videre at den siktede mannen vil bli framstilt for varetektsfengsling i løpet av torsdagen.

– I dårlig forfatning

Det er ikke kjent hvordan siktede stiller seg til drapssiktelsen.

Mannens forsvarer, advokat Erik Lea, sier til VG han snakket med sin klient natt til onsdag.

– Da jeg snakket med ham i natt, snakket vi ikke om saken, vi bare pratet. Han var ikke i stand til å prate om saken, han var i ganske dårlig forfatning, for å si det sånn, sier han.

Ifølge avisens opplysninger er det aktuelt å oppnevne en rettspsykiatrisk sakkyndig i saken.

