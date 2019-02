Lakseaksjer i fall på negativ børs

innenriks

Mest omsatt onsdag var Mowi, tidligere kjent som Marine Harvest. Aksjen falt 2,3 prosent.

Nedgang var det også for SalMar (-4,3), Grieg Seafood (-2,0) og Lerøy Seafood Group (-1,9). Alle de fire selskapene har bekreftet at det var gjenstand for uanmeldte kontroller fra EU-kommisjonen. Kommisjonen mistenker at det foregår ulovlig prissamarbeid på laks, men understreker at de er i innledningen at granskningen og at det ikke betyr at selskapene har gjort seg skyldige i ulovligheter.

Blant andre selskapet med nedgang var Equinor (-0,4), Telenor (-0,2), DNB (-0,5) og Subsea 7 (-0,8).

Norwegian var onsdagens vinner, med en oppgang på 11,2 prosent. Flyselskapet hentet dermed inn noe av fallet fra siste tiden – i en periode med emisjon. Den siste måneden har aksjen falt drøyt 41 prosent.

Også DNO (+5,2) og Yara International (+2,1) var blant selskapene med en bra børsdag onsdag.

Ute i Europa var stemningen bedre enn i Oslo. I Paris, London og Frankfurt steg hovedindeksene med mellom 0,7 og 1,0 prosent.

Nordsjøolje ble onsdag ettermiddag omsatt for 66,84 dollar, noe som var 0,6 prosent over nivået natten før.

