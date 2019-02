NRK: Valgkomiteen i Trøndelag Ap enige om Giskes framtid

innenriks

Lederen i valgkomiteen, Jorodd Asphjell, sier til NRK at de har vært i samtaler allerede fra 7-tiden onsdag morgen.

Valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti skulle i utgangspunktet samle seg i Folkets Hus i Trondheim klokken 9.30 for å diskutere hvorvidt Trond Giske skal innstilles som nestleder. Ifølge NRKs opplysninger skal møtet i komiteen bli kortvarig, ettersom de allerede skal ha bestemt seg.

Hva de har bestemt seg for er imidlertid ikke kjent.

Å gi Giske et nestlederverv landets største fylkeslag allerede nå er omstridt i Ap. For et drøyt år siden gikk han av som nestleder for partiet etter at det kom flere varsler om seksuell trakassering fra hans side.

Saken mot 52-åringen fra partiets side ble nylig avsluttet. Konklusjonen om at han hadde brutt partiets interne retningslinjer om seksuell trakassering ble stående, men samtidig ble det åpnet for at han igjen kunne delta for fullt i Ap.

(©NTB)