1.400 uten strøm i Møre og Romsdal

innenriks

– Det startet med at noen kommuner utenfor Ålesund mistet strømmen, også kom det melding om brann i en trafostasjon. Det utviklet seg følgesfeil i to andre trafostasjoner, sier operasjonsleder John Bratland i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB like før kl. 1 natt til fredag.

Mørenett skriver på sine nettsider at Giske kommune og Ålesund kommune er rammet. De opplyser til NRK at 1.400 kunder er uten strøm. De jobber med å få strømmen tilbake.

Problemene med totalt tre trafostasjoner har ført til at Veitrafikksentralen mangler kommunikasjon med tunnelene.

Trafikkoperatør Pål Olufsen i Veitrafikksentralen sier til NRK at han ikke har kontroll på hvor mange tunneler som er rammet av strømbruddet, men sier det gjelder ganske mange i hele Møre og Romsdal og Trøndelag. Han sier de vil sende ut entreprenører for å patruljere i spesielt utsatte tunneler, som de som er undersjøiske.

Politiet meldte om brann i den ene trafostasjonen, som ligger i Gåseidnesvegen i Ålesund, klokka 23.20 torsdag kveld.

(©NTB)