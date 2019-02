17-åring utsatt for grovt ran på tog i Asker

innenriks

Politiet fikk klokken 1.20 natt til fredag telefon fra en 17 år gammel gutt som rundt 30 minutter før hadde blitt ranet på et tog i Akershus.

– Et sted mellom Billingstad og Sandvika kom ti unge menn på toget, rundt 18 år gamle, tett på fornærmede. De presset en kniv opp mot beinet hans og truet ham til å gi fra seg jakken, sa operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til NTB klokken 1.50.

Grovt ran

17-åringen ble ikke fysisk skadd, men ble ifølge politiet rystet. Operasjonslederen betegner ranet som et grovt ran. 17-åringen ga fra seg jakken.

Klokken 3.20 opplyser politiet at de har snakket med fornærmede og at de oppretter anmeldelse.

– Per nå har vi ikke mottatt nye opplysninger i saken, og den går over til etterforskning. Vi avslutter de operative tiltakene, skriver politiet på Twitter.

Videoopptak

Jøkling sa i 1-tiden at de har vært i kontakt med toglederen på det aktuelle toget. De skal innhente videoopptak fra toget for å få mer informasjon om hvem de skal gå etter og hva som har skjedd. Han sa at i søket etter mennene har de foreløpig har lite å gå etter, annet enn at mennene var mørke i huden.

Operasjonslederen opplyste også de har varslet Øst politidistrikt, ettersom toget skulle stoppe på Lillestrøm. 17-åringen gikk av på Sandvika.

Jøkling sa også at politiet i Oslo sentrum er ekstra på vakt og på utkikk i henhold til beskrivelsene de har å gå etter.

