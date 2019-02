Giske gir opp kampen om plass i arbeidsutvalget i Trøndelag Ap

innenriks

Det skriver den tidligere Ap-nestlederen selv på Facebook. Han opplyser at det ikke var mulig å få en enstemmig innstilling i valgkomiteen på at han skulle innstilles til arbeidsutvalget.

– En delt innstilling vil føre til støy og konflikt helt fram til årsmøtet. Verken for Trøndelag Arbeiderparti eller meg selv er det en ønskelig situasjon, skriver Giske.

Valgkomiteen hadde møte om Giskes kandidatur fredag ettermiddag. Giske opplyser at han fortsatt sitter som tiltredende medlem i styret i Trøndelag Arbeiderparti og leder av organisasjonsutvalget.

– En fortsatt støy om en plass i arbeidsutvalget er ikke verdt den belastningen det ville medføre for alle partimedlemmer, tillitsvalgte og kandidater til kommunevalget, skriver Giske på Facebook.

– Jeg hadde et ønske om å engasjere meg sterkere i Trøndelag Arbeiderpartis styre for de sakene jeg brenner for i Trøndelag og Norge. Det engasjementet tar jeg med meg i den rollen jeg nå skal ivareta i styret og i organisasjonsutvalget, skriver Giske.

Onsdag bestemte en enstemmig valgkomité at Trond Giske ikke blir innstilt som nestleder i Trøndelag Ap, men at han skulle bli medlem av styret og arbeidsutvalget. Denne avgjørelsen ble fredag tatt opp til ny diskusjon etter at en video av Giske som danser med en ung kvinne på en bar i Oslo, skapte reaksjoner.