Giske krever unnskyldning fra VG

innenriks

I et Facebook-innlegg fredag morgen kommer Giske med sin versjon av det som skjedde på videoen som utløste bekymringsmeldingen.

– Lørdag kveld var jeg hos en kollega i Oslo og så skiskyting på TV og spiste middag. Etterpå gikk vi ut på nabopuben hvor vi sto sammen og pratet. Der var det et konstant trykk om å få ta selfier og bilder, menn og kvinner som ville ha bilde eller video av meg sammen med seg selv eller med venner, skriver han.

Samtidig erkjenner han at det ikke nødvendigvis var en god idé å dra på Vulkan Pub i Oslo denne lørdagen.

– Normalt ville det vært helt uproblematisk. Men med det bakteppet som er akkurat nå, burde jeg ikke sagt ja til det. Det hadde vært lureste å ikke være der i det hele tatt, sier han.

– Så verre ut enn det var

Det var torsdag kveld VG meldte at Aps partisekretær Kjersti Stenseng samme dag som Giske ble innstilt til et nytt toppverv i Trøndelag, mottok en ny bekymringsmelding om den tidligere Ap-nestlederens oppførsel overfor en ung kvinne.

I saken hadde VG intervjuet kvinnen på videoen, som sa:

– Vi danset og hadde det hyggelig, så ble det litt mye, så jeg og venninnen min dro derfra.

Samtidig hadde de intervjuet fagforeningslederen som sendte inn bekymringsmeldingen, som sa han ble lyn forbanna da han så videoen. Avisen siterte også bekymringsmeldingen som ble sendt til Stenseng, der det blant annet sto at Giske «var i ferd med å beføle en kvinne på et utested i Oslo».

Senere samme kveld publiserte NRK en sak der de også hadde intervjuet kvinnen på videoen.

– Videoen ser verre ut enn det var. Det var ikke noe mer enn en dans. Det var vi som tok kontakt med han, ikke omvendt. Det var ikke noe annet enn hyggelig tone. Vi opplevde det som uproblematisk og greit, sa hun.

Krever unnskyldning

Giske skriver at han og familien er veldig takknemlig for at kvinnen oppklarte saken. Samtidig krever han en unnskyldning fra VG.

– VGs sak tegner det stikk motsatte bildet av hva som var virkeligheten. Ikke var det noen person som hadde opplevd å bli behandlet ugreit, og videoen viste heller ikke dette, skriver Giske.

– Jeg respekterer at det kan være ulike meninger om jeg bør bli valgt til verv. Men selv i det store trykket som er mot meg akkurat nå, må det gå noen presseetiske grenser. Ved å framstille saken på en helt annen måte enn det var dekning for, har VG overtrådt de presseetiske grensene, og bør beklage saken, fortsetter han.

– Ga presis beskrivelse

VG viser til svaret sjefredaktør Gard Steiro ga til NRK sent torsdag kveld.

– Kjernen i saken er en bekymringsmelding. Den er gjengitt fordi den har offentlig interesse mens det pågår en strid knyttet til Giskes posisjon i partiet. VG ga en presis og kortfattet beskrivelse av hva videoen viser, men valgte av hensyn til de involverte ikke å publisere den. I tillegg kontaktet VG kvinnen på videoen, sa han.

– Hennes opplevelse var – som både VG og NRK skriver – at de danset og hadde det hyggelig, så føyde hun til «så ble det litt for mye, så jeg og venninnen min gikk derfra». Kvinnen godkjente dette sitatet. Hun ønsket ikke bli sitert på noe annet, sier Steiro.

– Kvinnen fikk lest opp VGs artikkel i sin helhet før publisering. Hun hadde ingen innvendinger. I dette tilfellet har altså ikke VG gjort annet enn å viderebringe presise gjengivelser og forhåndsgodkjente sitater fra de involverte parter. Giske valgte å ikke uttale seg, sier Steiro.

(©NTB)