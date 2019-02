Kraftig brann i bilforretning i Hokksund

innenriks

– Jeg vet ikke om brannvesenet har kontroll på brannen. De jobber på spreng for å slukke den, sier operasjonsleder Marianne Mørch i Sørøst politidistrikt til NTB klokken 1.35.

Politidistriktet opplyser på Twitter klokken 2.30 at det brenner fremdeles ganske mye på stedet. De skriver at brenner i delelageret i bygget og at det er usikkert om det brenner i kontordelen og/eller butikken.

Mørch sier at politiet har kontakt med en ansatt som jobber på bilforretningen, som heter Bråtens Bilco.

Ifølge politiet står det flammer over taket på bilforretningen.

Brannvesenet skriver på Twitter at husstander i området som blir berørt av røyk fra brannen, oppfordres til å holde dører og vinduer lukket.

Politiet i Sørøst fikk melding om brannen klokken 1 natt til fredag.

(©NTB)