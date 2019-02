Mann sendt til sykehus med alvorlige stikkskader i Oslo

innenriks

Hendelsen skjedde inne i en leilighet. Politiet ble varslet klokka 6.06.

– Det er brukt en form for skarp gjenstand. Det startet med at vi fikk melding om et slagsmål inne i en leilighet. Det var flere personer til stede. Vi kom oss raskt til stedet og fikk kontroll i leiligheten. Det var ingen dramatikk rundt det. En person var alvorlig skadd og ble kjørt til sykehus, opplyser operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet gjør fredag morgen tekniske undersøkelser i leiligheten og snakker med personene som var til stede.

– Vi vil fortløpende vurdere statusen til de som var i leiligheten. En av dem er pågrepet, men vi har ikke snakket med alle, sier han.

Alle skal være i begynnelsen av 20-årene. Foreløpig vet ikke politiet hva som utløste slagsmålet.

(©NTB)