Strømmen tilbake i Møre og Romsdal

Strømmen var tilbake for omtrent samtlige i 4-tiden natt til fredag etter å ha vært borte i om lag fem timer.

60 kunder som bor i Hoffland-området på Ellingsøy i Ålesund kommune, vil få strømmen tilbake i løpet av morgenen. Øyvind Storeide, driftsingeniør i Mørenett, opplyser til NTB like før klokken 5 fredag morgen at de vil bli forsynt med et dieselaggregat.

Strømproblemene førte også til at Statens vegvesen hadde svekket styring på flere tunneler i Møre og Romsdal og i Trøndelag. I 3-tiden ble også disse problemene løst.

Melding om brann

– Det startet med at noen kommuner utenfor Ålesund mistet strømmen, også kom det melding om brann i en trafostasjon. Det utviklet seg følgesfeil i to andre trafostasjoner, sa operasjonsleder John Bratland i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB like før kl. 1 natt til fredag.

Feilene, som oppsto ved tre ulike trafostasjoner, har gradvis i løpet av natta blitt rettet av Mørenett.

Tunnelproblemer

Problemene førte til at Vegtrafikksentralen manglet kommunikasjon med tunnelene.

Trafikkoperatør Pål Olufsen i Vegtrafikksentralen sa til NRK natt til fredag at han ikke hadde kontroll på hvor mange tunneler som var rammet av strømbruddet, men sa det gjaldt ganske mange i hele Møre og Romsdal og Trøndelag. Han sa de ville sende ut entreprenører for å patruljere i spesielt utsatte tunneler, som de som er undersjøiske.

Politiet meldte om brann i den ene trafostasjonen, som ligger i Gåseidnesvegen i Ålesund, klokka 23.20 torsdag kveld.

