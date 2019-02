Norwegian-fly landet i Sverige etter å ha vært strandet i Iran

innenriks

Etter seks timer og 20 minutter i lufta landet flyet like før klokken 4 natt til lørdag på Arlanda utenfor Stockholm, ifølge Flightradar24.

– Det er en stor lettelse å få flyet hjem igjen etter to lange måneder i Iran. En stor takk må nå rettes til dem som har vært med i prosessen for å få flyet i lufta igjen, skrev senior kommunikasjonsrådgiver Astrid Mannion-Gibson i Norwegian til E24 fredag kveld.

Flyet var bare to måneder gammelt da det måtte nødlande i Shiraz i Iran 14. desember i fjor. Passasjerene ble hentet av et annet fly, mens det ødelagte flyet ble stående igjen. Sanksjonene mot Iran har gjort det vanskelig å sende inn nye deler for å reparere flyet. Fredag kunne det endelig returnere til Skandinavia.

Det er ikke kjent hva det lange oppholdet for flyet i Iran har kostet Norwegian.

(©NTB)