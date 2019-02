To til sykehus for sjekk etter boligbrann i Nordland

innenriks

Politiet fikk melding om brannen i husets andre etasje klokken 6.20. Like før klokken 10 var brannen slukket.

De to som ble sendt til sykehus for sjekk, bodde i etasjen der det begynte å brenne. I boligens første etasje bodde det to andre personer som kom seg uskadd ut av huset. Den kraftige brannen førte til betydelig røykutvikling, og flere naboer i området var evakuert i en periode.

Politiet betegnet slukkingsarbeidet som svært utfordrende på grunn av kraftige vindkast som førte til at brannen stadig blusset opp igjen.

De to som ble sendt til sykehus, en mann i 40-årene og en kvinne i 50-årene, ble ikke fysisk skadd, melder politiet. Politiet har startet etterforskning og skal avhøre vitner.

