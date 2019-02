Flere tips, men ikke funn av varebil med cyanid

innenriks

Ingen er så langt pågrepet i saken, ifølge Øst politidistrikt.

– Vi jobber fortsatt videre med blant annet å hente ut videoovervåking, sier politiadvokat Berit Brekke Risbakken til NTB.

Politiet har fått flere tips om mulige observasjoner av bilen, men vil ikke kommentere disse ytterligere. Det er også gjennomført avhør, og flere personer skal avhøres, uten at politiet ønsker å si noe om hvem. Sent søndag kveld opplyste politiet til NTB at bilen ennå ikke var funnet.

Politiet sjekket et konkret sted på Romerike lørdag kveld, men opplyser at det ikke ga resultater, og at stedet – omtalt som en «konkret adresse» – er sjekket ut av saken.

Uvisst om lasten var målet

Saken etterforskes som et grovt tyveri, men politiet er ikke sikre på om det var bilen eller lasten som var målet.

De utelukker ikke at lasten er dumpet. Om noen kommer over mistenkelige gjenstander, ber de om at politiet varsles umiddelbart, og at det utvises stor forsiktighet.

Plastbeholderen som inneholder cyanid, er liten og hvit med et rødt lokk. Det er usikkert hvordan plastbeholderen er merket, men merkingen skal indikere at innholdet er giftig.

Eieren av bilen varslet politiet ved 21.30-tiden onsdag 20. februar da vedkommende oppdaget at bilen ikke lenger sto parkert ved Lørenskog stasjon. Den skal ha blitt stjålet mellom klokken 19.30 og 21.30.

Det var imidlertid først fredag ettermiddag at politiet ble oppmerksom på at det var en mengde av det svært farlige stoffet cyanid i lasten. Det ble umiddelbart iverksatt en rekke tiltak, og ytterligere varsling gikk til blant annet Politidirektoratet, Kripos, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og helsemyndighetene.

Sølvfarget Mercedes

Bilen er en Mercedes Sprinter, og den er lastet med medikamenter til ulike sykehus i Norge.

Kjøretøyet er en 2018-modell med registreringsnummer CV 88344. Den er sølvfarget og har ingen spesiell merking. Ryggekameraet skal være skadd, det samme gjelder en refleks på venstre side bak. Bilen eies av et budfirma som holder til på Romerike.

Cyanider og blåsyre er svært giftig og rammer i løpet av kort tid. Stoffet påvirker cellenes evne til å utnytte oksygen fra blodet, slik at man rammes av en slags indre kvelning. Symptomer på forgiftning er voldsomt forsterket åndedrett samtidig som huden får en lyserød farge. Pusten lukter gjerne av blåsyre, en lukt som minner om bitre mandler.

(©NTB)