Politiet frykter at stjålet cyanid kan være dumpet

innenriks

Varebilen, en Mercedes Sprinter, ble stjålet onsdag kveld ved Lørenskog stasjon. Mandag morgen hadde Øst politidistrikt fremdeles ikke noe spor etter bilen. Heller ingen personer er mistenkt etter tyveriet.

I varebilen var det en plastbeholder med det ekstremt giftige stoffet cyanid. Det skulle imidlertid gå to dager før politiet ble gjort oppmerksom på at stoffet var blant lasten i den stjålne bilen.

– Vi utelukker ikke at lasten er dumpet. Om noen kommer over mistenkelige gjenstander, ber vi om at politiet varsles umiddelbart, og at det vises stor forsiktighet, skriver Øst politidistrikt i en pressemelding mandag morgen.

Den stjålne lasten var en del av en forsendelse som transportøren hadde hentet i Sverige. Den besto av legemidler som skulle til flere sykehus, skrev Dagbladet i forrige uke.

(©NTB)