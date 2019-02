Rektor ved Ruseløkka skole: – Forferdelig trist

innenriks

De tre ungdommene som var involvert i ulykken i en togtunnel på Filipstad vest i Oslo sentrum søndag, var alle født i 2003.

En gutt omkom i tunnelen, hvor det er et høyspentanlegg med en spenning på 15.000 volt, mens en gutt og ei jente er kritisk skadd etter ulykken. Disse ligger på Haukeland universitetssjukehus.

De to guttene gikk i 10. klasse ved Ruseløkka skole i Oslo. Jenta er fra Drammen.

Hjelp av kriseteam

– Vi fikk beskjed sent i går kveld om at to av våre elever på 10. trinn var innblandet i ulykken, og det ga oss anledning til å kontakte kriseteam som vi møtte tidlig i morges, sier rektor ved Ruseløkka skole, Merete Hansen, til NTB.

Hun forteller om en skole i sorg, der elever med behov for samtaler blir ivaretatt med både helsesøster og kriseteam tilgjengelig.

– I klassen har vi hatt gode klassesamtaler, vi har tent lys og vi har skrevet litt om de minnene vi har, sier Hansen.

Rektoren forteller at det i morgen formiddag vil bli en minnemarkering for hele trinnet, og at tankene går til familiene som er rammet. Videre vil skolen forsøke å tilrettelegge for at hverdagen blir normal igjen så raskt som mulig.

– Vi vil prøve å gå tilbake til den normale skolehverdagen så fort som mulig for å etablere de trygge og forutsigbare rutinene, sier Hansen.

Politiet etterforsker ulykken

Ulykken skjedde i en del av Bane Nors anlegg for parkering av tog på Filipstad. Området der ulykken skjedde, er sperret av med gjerder. Hendelsen etterforskes av politiet som har kriminalteknikere på stedet.

– Det er en tragisk ulykke. Det er barn som er involvert, tenåringer under 18 år. Vi forsøker å finne ut hva som har skjedd, og hvorfor de har funnet på å bevege seg inn i tunnelen, sier seksjonsleder Frode Andreassen ved avsnitt for spesialsaker i Oslo politidistrikt til NTB mandag kveld.

