Sørlandsbanen åpnet mellom Sandnes og Ganddal

innenriks

Bane Nor melder i 8-tiden at reisende fortsatt må regne med forsinkelser.

Politiet fikk melding klokka 7.40 fra et vitne om en blodig mann et par kilometer nord for ulykkesstedet i Luravika.

– En patrulje er i kontakt med vedkommende nå, og vi tror det er den samme som var innblandet i påkjørselen i Luravika. Ambulanse er rekvirert til stedet, melder Sørvest politidistrikt på Twitter.

Stavanger Aftenblad skriver at mannen har beveget seg et godt stykke fra Somaneset, ikke lang fra Luravika, der påkjørselen fant sted. Han ble funnet på vei mot Gausel. Politiet antar at han har gått til fots. Skadeomfanget er foreløpig ikke kjent og ambulanse er på stedet.

Påkjørselen skal ha skjedd på Jærbanen ikke langt fra Luravika. Jærbanen er stengt mellom Ganddal og Stavanger. NSB har satt opp busser og drosjer.

Togene ble stående etter hendelsen som skjedde klokka 5.25. NSBs lokaltog mellom Stavanger og Egersund, i tillegg til NSBs regiontog mellom Oslo og Stavanger, ble berørt av togstansen.

– Vi jobber med å organisere alternativ transport slik at reisende kan komme seg fram, sa pressevakt Gina Scholz i NSB til NTB.

Harry Korslund i Bane Nor sier til Stavanger Aftenblad at togstansen har sammenheng med at strømforsyningen på strekningen må kobles ut mens nødetatene er i virksomhet på skadestedet.

