IKEA skrinlegger utbygging av fire nye varehus i Norge

innenriks

– Dette har vært en svært vanskelig beslutning å ta. I IKEA har vi jobbet iherdig over mange år med å realisere planene, og dette er først og fremst synd for alle som har ønsket seg et varehus nærmere der de bor, sier administrerende direktør Clare Rodgers i IKEA Retail Norge.

Varehusgiganten leverte et positivt driftsresultat på over 100 millioner kroner i regnskapsåret som løper fra september 2017 til august 2018, men fastslår samtidig at detaljhandelen preges av dårlig lønnsomhet.

– Vi opplever redusert lønnsomhet i likhet med bransjen for øvrig. Men det siste året har vi stabilisert kostnadene og satt i gang en rekke endringer. Vi er glade for at vi har klart å snu trenden, sier Rodgers.

Forus og Furuset

IKEA har jobbet med planene om å bygge nye varehus på de fire tomtene helt fram til beslutningen om byggestans nylig ble tatt. Alle de berørte kommunene er blitt informert om avgjørelsen, og IKEA opplyser at de framover vil samarbeide med kommunene for å finne den beste løsningen for alle parter.

IKEA har også besluttet å selge tomter tilknyttet Ingka Centres – en mer ukjent del av IKEA som utvikler forskjellige typer møteplasser. Samtidig understrekes det at planene IKEA har for Furuset og Forus, samt byggingen av et lager på Vestby, ikke er berørt av beslutningen.

For det siste regnskapsåret hadde IKEA i Norge en omsetning på 7,9 milliarder kroner. Omsetningen i de fysiske varehusene utgjorde 89 prosent av dette, mens netthandel sto for 11 prosent etter en vekst på 8 prosent i løpet av det siste året.

Planer i mange år

Allerede i 2007 ble det kjent at IKEA planla et varehus på Danebu mellom Tønsberg og Porsgrunn, skriver Sandefjords Blad. Grunnarbeidene ble startet i 2016, men etter flere utsettelser er dette blant prosjektene som nå er skrinlagt.

I Vestby i Akershus begynte IKEA å se etter aktuelle tomter allerede for 13 år siden. Planen om et varehus ble bekreftet i 2011, og en kjøpsavtale for en tomt på 70 mål ble signert i 2016, skriver Østlandets Blad.

Det er over sju år siden IKEA lanserte planene om å etablere seg på Langnes i Tromsø, skriver Nordlys. Tomta kostet i sin tid 50 millioner kroner. Også varehusplanene for tomta på Moa i Spjelkavik litt utenfor Ålesund, som IKEA kjøpte av Ålesund kommune for 47,5 millioner kroner i 2016, blir altså forkastet.

– Jeg håper at de vil etablere seg her. Men jeg kommer heller ikke til å gråte om de ikke gjør det. Tomta kan brukes til mye spennende, om IKEA dropper sine planer, sa ordfører Eva Vinje-Aurdal til Sunnmørsposten like før beslutningen ble kjent.

– Tidkrevende nødvendighet

Totalt hadde IKEAs sju varehus i Oslo, Asker, Bergen, Stavanger, Trondheim, Lillesand og Ringsaker 10,5 millioner besøkende i 2017/18, mens 40,4 millioner var innom nettbutikken.

Hos IKEA er man fornøyd med at omsetningen i varehusene fortsatt er høy, men man er bekymret for at mange ser på IKEA-turen som et ork.

– Det er mange som ser på turen til varehuset som en tidkrevende nødvendighet, sier Rodgers.

Derfor skal de eksisterende varehusene i Norge og i fire andre land nå stake ut kursen for hvordan varehusene skal se ut i framtiden.