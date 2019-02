Kristiansand-kvinne dømt til 21 års forvaring for to overlagte drap

innenriks

Dommen fra Kristiansand tingrett er i tråd med aktors påstand, og hun er dømt for alle tiltalepunktene, melder TV 2.

– Vi er veldig tilfreds med at kvinnen er dømt på alle punkter. Dette har vært mange år med mye hardt arbeid, sier etterforskningsleder Øystein Jørgensen i Kripos til NRK.

Ankesak om tre uker

Kvinnens forsvarer, advokat Olav Sylte, la i rettssaken i Kristiansand tingrett ned påstand om at hans klient frifinnes for samtlige forhold. Kvinnen har hele tiden nektet straffskyld.

– Hun tok det tungt, men med fatning, sier advokat Katja Hakvaag Kristiansen, som er en av kvinnens forsvarere, til Fædrelandsvennen.

Tirsdagens dom falt mer enn fem uker etter at saken ble avsluttet 21. januar. Den hadde da pågått siden 12. november i fjor. En ankesak er allerede forhåndsberammet med oppstart 19. mars i Agder lagmannsrett i Kristiansand.

– Dømt i samsvar med aktors påstand. Saken fortsetter om tre uker i lagmannsretten. Ellers ingen kommentar, skriver advokat Olav Sylte i en tekstmelding til avisen.

Med overlegg

Det er 17 år siden kvinnens far ble funnet død i et badekar i sitt hjem i Kristiansand. Tolv år senere ble hennes tidligere samboer funnet død på et hotellrom i byen.

I tillegg tiltalte påtalemyndigheten henne for å ha forgiftet en tredje mann flere ganger og for urettmessig å ha tatt ut noe over 150.000 kroner med et av hans kredittkort.

Kvinnen er dømt etter den gamle straffeloven. Tiltalen ble under rettssaken skjerpet fra paragraf 233s første ledd til andre ledd, noe som betyr at påtalemyndigheten mener kvinnen planla drapene – at de ble begått med overlegg.

Omfattende materiale

Kvinnen ble pågrepet og siktet for de to drapene 26. september 2017. Det ligger mange års etterforskning bak saken, og kvinnen har vært gjennom tvungen rettspsykiatrisk observasjon.

Dokumentasjonen i saken har vært svært omfattende – på rundt 5.500 sider, og materialet omfatter hele 85.000 tekstmeldinger. Det har vært ført over 120 vitner.

I løpet rettssaken ble det presentert to helt forskjellige teorier om hva som skjedde i 2002 da tiltaltes far ble funnet død i sin bolig i Kristiansand og i 2014 da hennes ekssamboer ble funnet død på et hotellrom i byen.

Advokat Olav Sylte har blant annet ment at aktoratets teori om overlagt drap har store hull, noe aktoratet naturlig nok har avvist. Det har heller ikke retten vært enig i.