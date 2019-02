Biskop Olav Øygard: – Kvinnelige prester er kommet for å bli

innenriks

– For å si det enkelt: Med mindre vi er imot kvinnelige prester – hvilket jeg ikke er – sier likestillingsloven at vi ikke kan la være å ansette en kvinne dersom vi mener at hun er kvalifisert. Sånn er det bare, sier Olav Øygard, biskop i Nord-Hålogaland bispedømme til Vårt Land.

Bispedømmets utnevnelse av den første kvinnelige presten i Nord-Troms prosti, Julie Schjøth, har skapt rabalder.

Læstadianerpredikant Nils Einar Samuelsen i Den luthersk-læstadianske menigheten, uttalte blant annet i går til avisen at han var skuffet over tilsettingen.

– Avgjørelsen styrker følelsen av ikke å bli hørt i Den norske kirke med den kristendommen vi har hatt gjennom generasjoner, sier han.

Biskop Øygard mener læstadianismen har betydd veldig mye for den nordnorske kirken, men understreker at ting må endres.

Samtidig sier Øygard at bispedømmet vil legge til rette for mannlig betjening såframt det er mulig, dersom kirkegjengere ikke ønsker å bli betjent av en kvinne.

– I den grad vi kan få det til vil vi legge til rette for gudstjenester med mannlig prest, særlig under større arrangementer og stevner. Det er likevel ikke alltid at det er mulig. De fleste som blir prester i dag er kvinner, det betyr at mange prester er kvinner. De forkynner evangeliet på akkurat samme måte som menn, sier han.

