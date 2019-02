Mobilnettet i Alta stengt en time under politiaksjon på flyplassen etter bombetrussel

innenriks

Mobilnettet var tilbake i deler av Alta klokken 21.50, skriver iFinnmark.

Nettet ble slukket i forbindelse med en politiaksjon som fremdeles pågår på Alta lufthavn ved 22-tiden onsdag kveld, etter at det kom inn en bombetrussel mot et Norwegian-fly onsdag formiddag.

Ifølge operasjonsleder Svein Erik Jacobsen i Finnmark politidistrikt dreier aksjonen ved flyplassen seg om å «plukke ut visse faremomenter» som politi og bombegruppa står overfor. Han ønsker imidlertid ikke å kommentere hvilke faremomenter det er snakk om.

Politiet har ikke pågrepet noen, og har fortsatt ingen mistenkte i saken onsdag kveld.

Frykter sprengstoff

Politiet frykter at det kan være sprengstoff på stedet, men har ikke funnet noe. Jacobsen påpeker overfor NTB at etterforskningen langt fra er ferdig.

– Jeg vil påstå vi har god oversikt over situasjonen i form av de tiltakene vi har gjort, men vi har så klart ikke oversikt over det som er ugjort. Nå jobber vi med å få klarert flyet og frigjort flyplassen. Det jobbes samtidig parallelt i digitale spor og vi har kommet fram til noen løsninger uten at vi kan utdype det ytterligere, sier han til NTB.

Flyet som gjennomsøkes er Norwegians flight DY320 fra Oslo til Alta som skulle lande i Alta klokken 11.30. En person hevdet han var om bord i flyet og hadde med seg en bombe. Trusselen ble levert på et digitalt medium, men politiet ønsket ikke onsdag ettermiddag å kommentere hvilket medium det var snakk om. Politiet ble varslet om hendelsen rundt klokken 11.

Bombegruppe

Onsdag kveld ble politiets bombegruppe sendt fra Gardermoen til Alta Lufthavn. De skal bistå politiet i arbeidet og skal først og fremst søke gjennom flyet.

– De skal klarere flyet slik at det blir sikkert og avklare at det ikke er eksplosiver om bord, sier Jacobsen.

Passasjerene ble under evakueringen bedt om å ikke ta med seg håndbagasjen. Bagasjen vil ikke bli frigjort før bombegruppen er ferdig med sitt arbeid. Flyet er parkert i en sikker sone på flyplassen et stykke unna terminalen, og inntil videre er all flytrafikk til og fra flyplassen stanset.

Jacobsen opplyser at politiet arbeider med å gjenåpne flyplassen, men at dette ikke vil skje før de er sikre på at det ikke lenger er fare for sikkerheten.