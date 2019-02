Mobilnettet i Alta stengt under politiaksjon på flyplassen etter bombetrussel

innenriks

– Det pågår en aksjon på Alta lufthavn og vi er pålagt å stenge ned mobilnettet. Vi har stengt mobilnettet i hele Alta, sier informasjonssjef Roald Orheim i Telenor til iFinnmark onsdag kveld klokken 21.15.

Det foregår onsdag kveld en politiaksjonen på Alta lufthavn etter at det kom inn en bombetrussel mot et Norwegian-fly onsdag formiddag.

Også Telias mobilnett er nede i Alta får iFinnmark opplyst av beboere i byen.

Det dreier seg om Norwegians flight DY320 fra Oslo til Alta som skulle lande i Alta klokken 11.30. En person hevdet han var om bord i flyet og hadde med seg en bombe. Politiet ble varslet om hendelsen rundt klokken 11.

Operasjonsleder Svein Erik Jacobsen i Finnmark politidistrikt, opplyser til NTB at trusselen ble levert på et digitalt medium, men ønsket ikke onsdag ettermiddag å kommentere hvilket medium.

Forsvaret bisto med å frakte politiets bombegruppe til flyplassen i Alta onsdag kveld. Bombegruppa skal søke gjennom flyet.

– De skal klarere og ut flyet, slik at det blir sikkert og at de avskriver at det kan være eksplosiver om bord i flyet, sier Jacobsen.

Ifølge politiet vil ikke flyet bli frigjort før bombegruppen er ferdig med sitt arbeid. Det betyr at all flytrafikk til og fra flyplassen stanses inntil videre.