VG beklager sin dekning av Giske-videoen

innenriks

Pressens Faglige Utvalg, som er medienes eget selvjustisorgan, har mottatt én klage på VGs mye omtalte sak om en bekymringsmelding om Ap-politiker Trond Giske. Klagen kan foreløpig ikke behandles av PFU.

– Vi har ikke mottatt klager som kan behandles så langt, men vi har fått en klage som krever samtykke. Det er Giske som må gi samtykke, opplyser generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund til Kampanje.

Hvorvidt Giske ønsker å gi samtykke eller selv vurderer å klage VG inn for PFU, er uklart. Han sier til Kampanje onsdag ettermiddag at han ikke ønsker å kommentere saken.

Stormen rundt den tidligere nestlederen i Ap startet da VG torsdag kveld forrige uke skrev at Arbeiderpartiet hadde mottatt en ny bekymringsmelding om oppførsel overfor en ung kvinne. Bekymringsmeldingen, som kom fra et medlem i Rødt, var en reaksjon på en video som ble tatt opp ved 2-tiden natt til søndag 17. februar på utestedet Bar Vulkan i Oslo.

Onsdag kveld gikk VG selv ut med en beklagelse av deres dekning av saken.

– Den siste uken har VG fått kritikk for artikkelen. Noen mener det var galt å omtale videoen i det hele tatt. Det er vi ikke enige i. Etter vårt syn har hendelsen offentlig interesse. Det var riktig å omtale saken. Likevel er det grunn til å ta selvkritikk, skriver avisen.

Videre skriver de:

– Problemet med VGs artikkel var at den ikke ga et tilstrekkelig bilde av hendelsesforløpet i baren. I den videre dekningen har det kommet fram at kvinnen som opptrer på filmen opplevde kontakten med Giske som uproblematisk. Det er også et faktum at det var hun og venninnen som filmet som først tok kontakt med Ap-politikeren. Disse opplysningene var viktige for å danne seg et helhetsbilde av situasjonen.

– VG beklager, avslutter artikkelen.

