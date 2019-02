Politiet gir oppdatering av etterforskningen Lørenskog-bortføringen

innenriks

Øst politidistrikt har kalt inn til pressekonferanse på politihuset i Ski klokken 12 torsdag ettermiddag.

– Det er nå fire måneder siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem på Lørenskog. I den anledning inviterer Øst politidistrikt til en pressebrifing, der politiinspektør Tommy Brøske gir en oppdatering om status i etterforskningen, opplyser politiet.

Familien Hagens advokat Svein Holden sier til NTB at han ikke har planer om å ha en egen pressekonferanse torsdag.

– Jeg mener det ikke er nødvendig med noen pressekonferanse i dag, sier Holden.

I midten av februar opplyste politiet at de ennå ikke hadde fått bevis for at Hagen fortsatt er i live. Etterforskningsleder Tommy Brøske sa da at manglende livsbevis bekymrer politiet. Han understreket samtidig at de er forberedt på at det kan ta tid før denne typen bevis kommer.

Mandag 11. februar opplyste politiet at det hadde vært ny kontakt med de antatte gjerningspersonene. Dette skjedde via en plattform som er bedre egnet for kommunikasjon enn den forrige. Politiet har ikke sagt noe om hva slags kommunikasjonsform det dreier seg om, men ifølge Romerikes Blad er det fortsatt snakk om enveiskommunikasjon.

Politiet har tidligere bekreftet at det har kommet både trusler og krav om løsepenger i form av kryptovaluta

Da Anne-Elisabeth Hagen forsvant, krevde de antatte kidnapperne ni millioner euro i én kryptovaluta og kommunikasjon i en annen, skrev VG i helgen. Ifølge avisen betalte Hagens familie et mindre pengebeløp for dialogen til den antatte motparten fra saken forsvant til saken ble offentliggjort onsdag 9. januar.

(©NTB)