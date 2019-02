Politiet lette etter antatte kidnappere blant Dagens Næringslivs lesere

innenriks

19. januar i år fikk sjefredaktøren en rettslig kjennelse med krav om å utlevere data som kunne bidra til å identifisere lesere av en artikkel avisen publiserte i slutten av juli i fjor, skriver Aftenposten.

Under tittelen «Tom Hagen tjente 174 millioner på strøm og eiendom i fjor» skrev DN at investoren de siste elleve årene har hatt en inntjening på 1 milliard kroner på kraftsalg og eiendom.

Aftenposten skriver at de har fått opplyst fra en kilde i politiet at etterforskerne forsøkte å finne ut om det var mulig å spore hvem som har lest artikkelen, enten via IP-adresse eller brukerinnlogging.

Anne-Elisabeth Hagen ble meldt savnet av ektemannen Tom Hagen 31. oktober i fjor. Politiet mener nyhetsoppslag om Hagens rikdom kan ha inspirert de antatte kidnapperne.

Etter å ha konsultert en advokat og Norsk Redaktørforening gikk Amund Djuve med på å utlevere materialet til politiet.

– Jeg vurderte om det var riktig å gi ut informasjonen retten påla meg. Denne saken reiser ikke presseetiske spørsmål, men dreier seg om lesernes rettigheter, sier Djuve.

Etterforskningsleder Tommy Brøske kan ikke kommentere saken utover å bekrefte at de har vært i dialog med Dagens Næringsliv.

Torsdag var det fire måneder siden Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant fra sitt hjem i Lørenskog.

(©NTB)