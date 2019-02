Siv Jensen vil ikke si nei til renominasjon av Ulf Leirstein

innenriks

Tre lokallagsledere i Østfold Frp sa torsdag til Klassekampen at de åpner for at Ulf Leirstein kan få ny tillit ved valget i 2021.

– Det er fylkeslaget som vedtar hvem de ønsker å nominere som kandidater til stortingsvalg. Dette er et spørsmål jeg har tillit til at fylkeslaget og deres medlemmer vurderer selv, skriver Frp-lederen i en SMS til Dagbladet.

Ulf Leirstein fra Moss er i dag en av to Frp-representanter på Stortinget fra Østfold.

I januar i fjor ble det kjent at Leirstein i 2010 hadde sendt eposter med pornografisk materiale til unge gutter som var aktive i ungdomsorganisasjonen FpU. I tillegg meldte NRK om tekstmeldinger han skal ha sendt til en kvinne der han foreslo at de to skulle ha trekantsex med en da 15 år gammel gutt.

Leirstein erkjente kort tid etter at han hadde gått over streken og trakk seg fra alle verv i partiet.

