Tre ungdommer slipper fengsel etter brutalt ran av to 15-åringer

innenriks

Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at de tre er skyldige i både vold, ran og frihetsberøvelse, skriver Stavanger Aftenblad.

To av de dømte var 16 år gamle, mens den tredje var 17 år på gjerningstidspunktet. De to eldste fikk to års ungdomsstraff, mens den yngste av guttene fikk ett år og ti måneders ungdomsstraff.

6. februar i fjor banket de tre ungdommene banket på døren til en 15-åring i Stavanger. Han åpnet døren og ble umiddelbart slått flere ganger og tatt kvelertak på. Samtidig ble kameraten hans, en annen 15 åring, angrepet av en annen inntrenger. Det ble tatt kvelertak på ham også slik at han til slutt mister bevisstheten. Voldsutøvelsen ble av politiet betegnet som uvanlig stygg og brutal.

Ifølge dommen skal de tre ranerne ha brukt balltre da de overfalt de to 15-åringene. Etter overfallet ble de to teipet slik at de ikke kunne røre seg. Da de tre ranerne dro, hadde de fylt tre bager med verdisaker, klær, narkotika og penger.

To av de tre tiltalte erkjente straffskyld. Den tredje erkjente delvis straffskyld. 18-åringens forsvarer sier at hans klient ikke har tatt stilling til anke. Forsvareren til den ene 17-åringen sier at hans klient trolig ikke vil anke.

Ungdomsstraff ble innført i 2014 som et alternativ til fengsel for ungdom mellom 15 og 18 år. Ungdommen skal blant annet delta på møter med berørte parter, politi, barnevern og andre instanser og tilbys kriminalitetsforebyggende tiltak.

(©NTB)