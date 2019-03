innenriks

Meteorologisk institutt har utstedt et farevarsel på gult nivå for sørlige deler av Telemark og Buskerud, samt for Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus.

Varselet gjelder fra lørdag kveld til søndag morgen.

Underkjølt regn får vi når regndråper har en temperatur under 0 grader og fryser til is ved kontakt med omgivelsene.

Meteorologene advarer om at dette kan skape vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser.

(©NTB)