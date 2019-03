Ingen nye avhør av Ellingsrud-siktet

innenriks

Etter avhør og fengsling torsdag, skal ikke det ikke gjennomføres nye avhør av mannen fredag, opplyser advokat Solveig Høgtun til VG.

Den siktede sønnen ble torsdag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Han samtykket til politiets krav og fengslingsmøtet i Oslo tingrett gikk derfor som såkalt kontorforretning, uten at siktede selv måtte møte i retten.

Viste politiet kniv

Av politiets opplysninger og fengslingskjennelsen går det fram at det var 29-åringen som selv ringte til AMK-sentralen etter at moren ble knivstukket natt til onsdag. Politiet ble varslet og ankom adressen før ambulansen. Da de kom til stedet, ble de møtt av sønnen som sa at det var han som var skyld i knivstikkingen. Han viste politiet hvilken kniv som var blitt brukt.

Politi- og helsevesenet kom til adressen klokka 4.40 på morgenen. Da levde moren fremdeles, men en time senere ble hun erklært død.

Noe motiv for hendelsen framstår som uklart.

– Politiet har behov for avhøre vitner og da spesielt nærstående av de involverte for å kartlegge hva som kan være bakgrunnen for hendelsen, står det i domstolens kjennelse.

Datautstyr

Politiet vil i den nærmeste tiden også undersøke store mengder datautstyr som ble beslaglagt i den siktedes rom i leiligheten.

– Politiet har behov for å gjennomgå dette for å avklare hvorvidt det kan ligge relevante bevis der. Dette gjelder både siktedes aktivitet der både i tid og innhold, skrev dommeren torsdag.

Politiadvokat Børge Enoksen sier til NTB at det også er aktuelt å gjennomføre en kartlegging av siktedes helsesituasjon med tanke på å avklare spørsmålet om tilregnelighet.

