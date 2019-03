Mann bøtelagt for drapstrusler på Listhaugs Facebook-sider.

innenriks

Trusselen har ligget i kommentarfeltet på Facebook-siden til Frps stortingsrepresentant og tidligere justisminister siden 4. oktober i fjor. Drapstrusselen ble fjernet først da politiet grep inn, melder TV 2.

Listhaugs moderator Andreas R.K. Jacobsen, bekrefter i en tekstmelding til TV 2 at trusselen ble slettet etter politiets pålegg.

Listhaug selv bedyrer at når de oppdager, eller blir varslet om, hetsende kommentarer eller drapstrusler, slettes disse med en gang, og brukerne blir blokkert.

– Vi er bare to stykker som modererer siden, og selv om vi gjør så godt vi kan, er det umulig å nå igjennom alt, sier Sylvi Listhaug til TV-kanalen.

Hun oppfordrer folk til å melde fra på epost når det dukker opp lignende meldinger, og sier det ikke holder å gi beskjed i kommentarfeltet.

Drapsoppfordringen ble postet under et innlegg om at den straffedømte islamisten Arfan Bhatti krevde erstatning fra staten.

«Foreslår likvidering av norske advokater som lever av å beskytte sånne som han..» skrev Oslo-mannen i et svar under innlegget til Listhaug, der han legger til at «Vi kan starte med Humlen(..)».

Nærmere 160.000 har likt Listhaugs Facebook-side, og innlegget 4. oktober i fjor har i dag over 900 kommentarer og nesten 700 delinger.

Advokat Arild Humlen opplyser at han har anmeldt Listhaug for medvirkning til spredning av trusler og hatefulle ytringer.

(©NTB)