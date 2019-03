Bombegruppen rykket ut til Wara etter brevfunn

innenriks

Brevet ble oppfattet som truende, opplyser politiet i Oslo til VG.

Ifølge politiet er det ingenting som tyder på en reel trusselsituasjon, men politiet tar likevel saken på alvor.

Til NRK opplyser operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt at brevet er sikret og at politiet vil gjøre krimtekniske undersøkelser på stedet.

Grøttum vil ikke gå nærmere inn på hva som sto i brevet.

Politiet vet ikke om brevet er lagt der av avsenderen eller levert med vanlig postombæring.

– Vi prøver å finne ut hvordan brevet har kommet i postkassen, og er nå i kontakt med justisministeren og hans familie, sier Grøttum til NRK.

Wara har blitt utsatt for trusler og hærverk flere ganger i løpet av de siste månedene. Grøttum opplyser at det er naturlig at politiet undersøker om det kan ha sammenheng med tidligere hendelser.

I begynnelsen av desember fant justisministeren bilen og boligen tagget med hakekors og ordet «rasist», og det ble gjort funn som ga mistanke om at noen hadde forsøkt å tenne på bilen til familien Wara. Den 17. januar var det branntilløp i søppelkassa utenfor huset.

