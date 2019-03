Vestland Ap endrer ikke oljekurs

innenriks

Arbeiderpartiet må være forutsigbart og holde løfter, argumenterte stortingspolitiker Magne Rommetveit på årsmøtet i Vestland Ap ifølge Bergens Tidende. Han fikk støtte fra rundt to tredeler av Vestland Ap for sitt syn om å stå ved vedtaket fra 2017.

Da vedtok Ap i et finstemt kompromiss å verne deler av områdene kjent som LoVeSe, men åpne for konsekvensutredning i de sørligste områdene av Lofoten.

Siden har en rekke av Aps fylkeslag snudd i saken, som vil bli et tema på partiets landsmøte i Oslo 4.–7. april.

Søndag vedtok Innlandet Ap og Møre og Romsdal Ap enstemmig å gå inn for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Ifølge en oversikt Natur og Ungdom har utarbeidet, har nå 10 av 15 fylkeslag i Ap vedtatt at de er for et oljefritt LoVeSe.

