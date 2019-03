Eks-politimann nekter skyld i å ha misbrukt informant

innenriks

Den tidligere politimannen (51) oppga at han var arbeidsledig da dommeren ved innledningen til hovedforhandlingen spurte om yrke. Han ble avskjediget på slutten av fjoråret etter å ha vært siktet i flere måneder for en rekke forhold knyttet til jobben som polititjenestemann i det daværende Vestoppland politidistrikt. Deretter svarte han gjentatte ganger «ikke skyldig» i post etter post i tiltalen:

* Å ha misbrukt stillingen sin til gjentatte ganger over en femårsperiode å ha hatt samleie med en kvinnelig informant som ga ham informasjon om narkotikamiljøet i Gjøvik.

* Å ha forsøkt å tvinge, presse og bestikke den samme kvinnen til å trekke forklaringen sin til Spesialenheten for politisaker.

* Å ha underslått og stjålet narkotika og dopingmidler fra beslagsrommet til politiet, samt oppbevart en rekke narkotikabeslag på sitt eget kontor.

– Tiltalen omfatter ti poster og gjelder straffbare forhold som har pågått fra 2009 til 2018. Det er et langt tidsperspektiv og flere alvorlige poster i tiltalen, sier etterforskningsleder Per Martin Utkilen i spesialenheten til NTB.

Politiførstebetjenten har blant annet vært ansatt som etterforsker, narkotikaansvarlig og informantveileder, ifølge tiltalen. Han står overfor en øvre strafferamme på ni års fengsel hvis retten mener han er skyldig etter tiltalen.

En kvinne (42) som er tiltalt for medvirkning under posten for vitnepåvirkning, nektet også straffskyld.

Strafferammen for tiltalen samlet er ni års fengsel. Retten har satt av to uker til saken.

